Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kripo bittet um Hinweise

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 20:20 Uhr kam es am 31.01.2026 in einer Wohnung in der Straße Lichtenberg in Viersen zu einem Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchwühlten anschließend einige Räume der Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt in diesem Fall. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/3770. /rb (71)

