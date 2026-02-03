PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Person von Pkw auf Garagenhof überrollt

Nettetal (ots)

Am 03.02.2026 befuhr gegen 16:00 Uhr ein 33jähriger Pkw-Fahrer aus Nettetal die Fasanenstraße in Nettetal-Lobberich. Im Bereich der Haus Nummer 3 bog er auf einen Garagenhof ab. Auf dem Garagenhof fuhr er im weiteren Verlauf nach rechts an aufgestellten Mülltonnen vorbei. Offenbar übersah er hierbei einen 74jährigen Nettetaler, der in diesem Bereich auf dem Boden saß und Gartenarbeiten durchführte. Der Pkw überrollte die Person im Bereich der Beine. Der 74jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 melden. /bru (75)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 16:07

    POL-VIE: 13-Jähriger wird vermisst - Polizei bittet um Hinweise

    Erkrath / Boerholz / Krefeld (ots) - Die Polizei im Kreis Mettmann ist derzeit nach der Suche nach einem als vermisst gemeldeten 13 Jahre alten Jugendlichen. Hierzu wendet sie sich mit einem Foto des Jungen an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort. Bei dem Vermissten handelt es sich um Mohammed A., der aktuell in einer ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:05

    POL-VIE: Dooring-Unfall - 60-jährige Radfahrerin leicht verletzt

    Willich (ots) - Der Unfall ereignete sich am gestrigen Montag gegen 7 Uhr auf dem Kückesweg in Willich. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Krefeld war mit seinem Fahrzeug in Richtung Münchheide unterwegs und hatte es am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er die Tür zum Aussteigen öffnete, achtete er nicht auf eine von hinten kommende Radfahrerin, die an dem Pkw ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:05

    POL-VIE: Klettergerüst in Brand - Kripo ermittelt

    Tönisvorst (ots) - Am 02.Februar kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Brand auf dem Pastorswall in Tönisvorst. Der dortige Spielplatz, der den Namen "Abenteuerspielplatz" trägt, verfügt über ein Klettergerüst, welches gestern aufgrund eines Brandes von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wenden wir uns mit einer Frage an Sie: Haben Sie gestern gegen 19:50 Uhr ...

    mehr
