POL-VIE: Nettetal: Person von Pkw auf Garagenhof überrollt

Nettetal (ots)

Am 03.02.2026 befuhr gegen 16:00 Uhr ein 33jähriger Pkw-Fahrer aus Nettetal die Fasanenstraße in Nettetal-Lobberich. Im Bereich der Haus Nummer 3 bog er auf einen Garagenhof ab. Auf dem Garagenhof fuhr er im weiteren Verlauf nach rechts an aufgestellten Mülltonnen vorbei. Offenbar übersah er hierbei einen 74jährigen Nettetaler, der in diesem Bereich auf dem Boden saß und Gartenarbeiten durchführte. Der Pkw überrollte die Person im Bereich der Beine. Der 74jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 melden. /bru (75)

