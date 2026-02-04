Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Zeugen

Kempen-Tönisberg (ots)

Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Samstag gegen 22:30 Uhr an der Einmündung Schaephuysener Straße / Niederrheinstraße ereignete. Ein Pkw war hier beim Abbiegevorgang von der Fahrbahn abgekommen, in ein Feld gefahren und in einen Graben gerutscht. Zeugen berichteten von quietschenden Reifen und einem aufheulenden Motor. Als sie dann nachschauten, fanden sie den schwarzen 1er BMW im Graben. Personen waren aber nicht mehr vor Ort. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt nun u.a. wegen Fahrerflucht und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Beobachtungen an der Unfallstelle gemacht haben. Erreichbar ist das Kommissariat über die 02162/377-0. /wg (78)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell