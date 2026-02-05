Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Kind wird von Pkw erfasst und leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Mittwoch wurde ein 11-jähriger Radfahrer aus Willich bei einem Unfall in Schiefbahn leicht verletzt. Ein 46-jähriger Mann aus Willich fuhr mit seinem Pkw die Hubertusstraße entlang. An der Kreuzung zur Hochstraße hielt er zunächst verkehrsbedingt an und ließ den fließenden Verkehr passieren. Als er nach links in die Hochstraße einbog, kam es zum Unfall mit dem 11-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Willicher Straße unterwegs war. Der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /jk (81)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell