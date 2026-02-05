POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Lagerhalle - KK2 bittet um Hinweise

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in Willich zu einem Betrugsversuch an einem Senior, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Kurz vor halb zehn klingelte es an der Tür eines Seniors in der Straße Tupsheide. Ein Mann stand vor der Tür und gab an, von den Stadtwerken zu sein und den Fernseher aufgrund einer Kabelverlegung überprüfen zu ...

mehr