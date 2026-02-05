POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Lagerhalle - KK2 bittet um Hinweise
Nettetal-Kaldenkirchen (ots)
Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Venloer Straße in Kaldenkirchen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Inneren. Entwendet wurden diverse Maschinen, Kupferrohre und Werkzeug. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (80)
