PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Lagerhalle - KK2 bittet um Hinweise

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Venloer Straße in Kaldenkirchen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Inneren. Entwendet wurden diverse Maschinen, Kupferrohre und Werkzeug. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (80)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:25

    POL-VIE: Betrüger verletzen zwei Frauen - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

    Willich-Schiefbahn (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in Willich zu einem Betrugsversuch an einem Senior, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Kurz vor halb zehn klingelte es an der Tür eines Seniors in der Straße Tupsheide. Ein Mann stand vor der Tür und gab an, von den Stadtwerken zu sein und den Fernseher aufgrund einer Kabelverlegung überprüfen zu ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:24

    POL-VIE: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Zeugen

    Kempen-Tönisberg (ots) - Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Samstag gegen 22:30 Uhr an der Einmündung Schaephuysener Straße / Niederrheinstraße ereignete. Ein Pkw war hier beim Abbiegevorgang von der Fahrbahn abgekommen, in ein Feld gefahren und in einen Graben gerutscht. Zeugen berichteten von quietschenden Reifen und einem aufheulenden Motor. Als sie dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren