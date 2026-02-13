Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (12.02.2026) verschafften sich drei bislang unbekannte Frauen unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 15.00 Uhr klingelte zunächst eine unbekannte Frau an der Wohnungstüre. Anschließend verwickelte sie den 91-jährigen Bewohner und seine 88-jährige Frau in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf verschaffte die Unbekannte unter einem Vorwand Zutritt in die Küche der Wohnung und lenkte die beiden Bewohner ab. Dem 91-Jährigen fiel schließlich auf, dass sich nun offenbar zwei weitere Frauen in der Wohnung befanden. Bei dem Versuch aus der Küche zu den beiden Frauen zu gelangen, stellte sich ihm die unbekannte Frau in den Weg. Schließlich gelange den drei unbekannten Frauen die Flucht. Den Frauen gelang es auf diese Weise Wertsachen zu entwenden. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Eine der drei Frauen wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - dick - osteuropäisches Aussehen - blonde Haare - Bekleidung unbekannt

Offenbar flüchteten die drei Frauen in einem grauen Auto. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen Trickdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Tipps der Polizei

Trickdiebe versuchen sich unter verschiedensten Vorwänden Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Hierbei geben sie beispielsweise vor, die Toilette benutzen zu wollen oder ein Glas Wasser zu benötigen. In einem unbeobachteten Moment können der oder die Täter dann Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden. Wie in dem oben beschriebenen Fall handeln die Trickdiebe teils nicht allein.

Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür

durch den Türspion oder durch das Fenster genau an.

- Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen kennen. - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die

Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den

Polizeinotruf 110. Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell