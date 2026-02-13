Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - In der Zeit von Montag (05.01.2026) bis Donnerstag (12.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Kupferkabel aus einer Baustelle in der Universitätsstraße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

