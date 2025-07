Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Waffenteile gefunden - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart- Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (04.07.2025) an der Böblinger Straße einen 21-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, Waffenteile besessen zu haben. Die Beamten, darunter auch Entschärfer des LKA BW, durchsuchten in den frühen Morgenstunden die Wohnung des Tatverdächtigen. Hier fanden sie mehrere gedruckte Waffenteile und sprengstoffverdächtige Gegenstände. In einem davon befand sich ein zündfähiger Sprengsatz, der sich bei der Durchsuchung entzündete. Alle weiteren sprengstoffverdächtigen Gegenstände waren noch nicht zündfähig. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (05.07.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell