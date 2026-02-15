Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Streife stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (10.02.2026) war ein 27-Jähriger mit einem Auto in der Lechhauser Straße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 16.15 Uhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und falsche Angaben zu seinen Personalien machte. Offenbar wollte der 27-Jährige über seine fehlende Fahrerlaubnis hinwegtäuschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz gegen 27-Jährigen. Der 27-Jährige hat die tschechische Staatsangehörigkeit.

