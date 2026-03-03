PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kradfahrer schwer verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Verkehrsunfall in Oedt

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 17:01 Uhr ereignete sich der Unfall an der Einmündung Hochstraße/ Tönisvorster Straße in Oedt. Ein 30-jähriger Grefrather war hier mit seinem Motorrad unterwegs und befuhr die Hochstraße in Richtung Johannes-Girmes-Straße. In Höhe der oben genannten Einmündung, übersah eine 80jähriger Pkw-Fahrerin aus Süchteln, bei dem Versuch von der Tönisvorster Straße nach links auf die Hochstraße abzubiegen, den bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Er wurde unter ärztlicher Betreuung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Unfallort wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme abgesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /coe (137)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

