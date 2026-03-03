Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schmuckdiebstahl - Unbekannte bestehlen Passantinnen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montagmittag kam es in Lobberich zu zwei Trickdiebstählen an Passantinnen. Die unbekannten Tatverdächtigen sind auf der Flucht. Der erste Vorfall ereignete sich um 13 Uhr in der Steegerstraße. Eine 60-jährige Frau aus Nettetal ging auf dem Gehweg, als plötzlich kurz vor dem Übergang zur Kempener Straße ein Auto hielt. Auf der Rücksitzbank saß eine Frau, die angab, Hilfe zu benötigen, weil sie nicht wusste, wie sie zum Krankenhaus komme. Sie lehnte sich aus dem Fenster zur Nettetalerin, ergriff sehr schnell ihre Hand und legte ihr Modeschmuck an den Arm. Wenig später stieß die unbekannte Frau die Nettetalerin nach hinten, sodass sie stürzte. Ihr wurde ein Goldring gestohlen. Der zweite Vorfall passierte wenige Minuten später in der Straße "An St. Sebastian". Eine 58-jährige Frau aus Schwalmtal wartete an einem Fahrradgeschäft, als auch hier plötzlich ein Auto hielt. Ebenfalls öffnete eine Frau das Fenster und gab an, Hilfe zu benötigen. Sie lehnte sich aus dem Fenster zur Schwalmtalerin, ergriff sehr schnell ihre Hand und legte ihr Modeschmuck an den Arm und wenig später eine Kette um ihren Hals. Die Frau ließ von ihr ab, und die Schwalmtalerin sah nur noch, dass die Frau ihren echten Goldschmuck, ein Armband und eine Halskette, in der Hand hielt, bevor das Auto schnell davonfuhr. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den Diebstählen um dieselben Personen. Die beiden Geschädigten gaben jedoch an, dass es sich bei dem einen Auto um ein weißes und bei dem anderen um ein schwarzes Auto gehandelt habe. Möglicherweise wurde das Auto zwischenzeitlich gewechselt. Beide gaben an, dass es sich um eine korpulente Frau mit vergoldeten Eckzähnen im Oberkiefer gehandelt habe. Haben Sie Hinweise zu den Trickdiebstählen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (136)

