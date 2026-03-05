PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Wohnmobil - Kripo sucht Hinweise

Brüggen (ots)

Zwischen dem 25. Februar und dem 03. März kam es zu einem Einbruch in ein Wohnmobil, welches auf einem Campingplatz in der Sankt Barbara Straße stand. Anscheinend wurde die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet und im Inneren wurden mehrere Schränke durchsucht. Der oder die Unbekannten Täter stahlen laut derzeitigem Stand Schmuck. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0 /jk (141)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

