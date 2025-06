Polizei Steinfurt

POL-ST: Falscher Paypal-Mitarbeiter

Ochtrup (ots)

Ein 37-jähriger Ochtruper ist am Mittwoch Opfer eines Computerbetrugs geworden. Der Mann erhielt eine Mail, in der stand, dass sich in seinem PayPal-Konto ein fremdes Gerät eingeloggt hätte. In der Mail war ein Button auf dem Stand "Gerät entfernen". Der Mann betätigte den Button und gelangte in den Anmeldebereich von PayPal. Dort gab er seine Daten ein und stellte kurz darauf fest, dass ein Kauf in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags getätigt wurde. Der Ochtruper kontaktierte daraufhin sofort einen echten Paypal-Mitarbeiter und ließ sein Konto sperren. Nach Auskunft des Mitarbeiters hatten die Betrüger ein Einzugsverfahren auf das Konto des Ochtrupers eingeleitet. Dieses konnte jedoch storniert werden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal vor dieser Betrugsmasche.

- Lassen Sie sich nicht durch angebliche Mails von Zahlungsdiensten und Transportdienstleistern verunsichern. Diese können gefälscht sein. - Öffnen Sie grundsätzlich keine Anhänge von E-Mails oder klicken auf mit gesandte Links, bei denen Sie nicht sicher sind, dass der Absender seriös ist. - Kommt ihnen ein geschilderter Vorgang unglaubwürdig vor, kontaktieren Sie persönlich das betroffene Institut und fragen nach, ob der Sachverhalt tatsächlich stimmt.

Weiterführende Infos zum Thema Betrug gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell