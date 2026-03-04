Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Senior wird Opfer von Betrügern - Hinweise gesucht!

Viersen (ots)

Am Freitag, dem 27. Februar, wurde ein älterer Herr aus Viersen Opfer eines Betrugs. Gegen 15:30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf. Am Apparat meldete sich eine Frau, die angab, Mitarbeiterin der Sparkasse zu sein. An seiner Debitkarte seien Probleme festgestellt worden, da er in der Vergangenheit im Internet auf einer gefälschten Plattform Ware bestellt habe. Deshalb müsse man seine Karte mit einer neuen tauschen. Sie würde jetzt zwei Mitarbeitende zu ihm schicken, die die Karte samt PIN mitnehmen würden. Gegen 16:30 Uhr klingelten eine Frau und ein Mann an der Tür des Seniors in der Oberrahserstraße. Der Mann übergab ihnen seine Karte samt PIN. Von dem Konto des Mannes wurde ein mittlerer vierstelliger Betrag abgehoben. Der Mann beschreibt die beiden Personen wie folgt: Der Mann war circa 40-45 Jahre alt, hatte einen Vollbart und war circa 1,80 m groß. Die Frau war circa 40-45 Jahre alt und korpulent. Haben Sie am Freitag rund um die Oberrahserstraße in Viersen eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. Es ist außerdem wichtig, dass Sie mit Ihren älteren Bekannten oder Familienangehörigen über gängige Betrugsmethoden sprechen. Bank-Mitarbeitende holen niemals Ihre Debit- oder Kreditkarte samt PIN ab! /jk (140)

