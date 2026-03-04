PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Senior wird Opfer von Betrügern - Hinweise gesucht!

Viersen (ots)

Am Freitag, dem 27. Februar, wurde ein älterer Herr aus Viersen Opfer eines Betrugs. Gegen 15:30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf. Am Apparat meldete sich eine Frau, die angab, Mitarbeiterin der Sparkasse zu sein. An seiner Debitkarte seien Probleme festgestellt worden, da er in der Vergangenheit im Internet auf einer gefälschten Plattform Ware bestellt habe. Deshalb müsse man seine Karte mit einer neuen tauschen. Sie würde jetzt zwei Mitarbeitende zu ihm schicken, die die Karte samt PIN mitnehmen würden. Gegen 16:30 Uhr klingelten eine Frau und ein Mann an der Tür des Seniors in der Oberrahserstraße. Der Mann übergab ihnen seine Karte samt PIN. Von dem Konto des Mannes wurde ein mittlerer vierstelliger Betrag abgehoben. Der Mann beschreibt die beiden Personen wie folgt: Der Mann war circa 40-45 Jahre alt, hatte einen Vollbart und war circa 1,80 m groß. Die Frau war circa 40-45 Jahre alt und korpulent. Haben Sie am Freitag rund um die Oberrahserstraße in Viersen eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. Es ist außerdem wichtig, dass Sie mit Ihren älteren Bekannten oder Familienangehörigen über gängige Betrugsmethoden sprechen. Bank-Mitarbeitende holen niemals Ihre Debit- oder Kreditkarte samt PIN ab! /jk (140)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 15:13

    POL-VIE: Drogenfund nach Verkehrsunfall mit Verletzten

    Willich (ots) - Am 02.03.2026 gegen 12:10 Uhr kam es auf der Karl-Arnold-Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 60-jährige Willicherin befuhr die Karl-Arnold-Straße und wendete in einer Grundstückseinfahrt. Sie kollidierte beim Herausfahren aus der Grundstückseinfahrt mit einem 20-jährigen Willicher Autofahrer, der die Karl-Arnold-Straße in Fahrtrichtung Kempener Straße ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 20:20

    POL-VIE: Kradfahrer schwer verletzt

    Grefrath-Oedt (ots) - Verkehrsunfall in Oedt Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 17:01 Uhr ereignete sich der Unfall an der Einmündung Hochstraße/ Tönisvorster Straße in Oedt. Ein 30-jähriger Grefrather war hier mit seinem Motorrad unterwegs und befuhr die Hochstraße in Richtung Johannes-Girmes-Straße. In Höhe der oben genannten Einmündung, übersah eine 80jähriger Pkw-Fahrerin aus Süchteln, bei dem Versuch von der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:27

    POL-VIE: Schmuckdiebstahl - Unbekannte bestehlen Passantinnen

    Nettetal-Lobberich (ots) - Am Montagmittag kam es in Lobberich zu zwei Trickdiebstählen an Passantinnen. Die unbekannten Tatverdächtigen sind auf der Flucht. Der erste Vorfall ereignete sich um 13 Uhr in der Steegerstraße. Eine 60-jährige Frau aus Nettetal ging auf dem Gehweg, als plötzlich kurz vor dem Übergang zur Kempener Straße ein Auto hielt. Auf der Rücksitzbank saß eine Frau, die angab, Hilfe zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren