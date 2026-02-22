Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Weimar (ots)

Am Freitag gegen 23:00 Uhr vollstreckten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Weimar einen Haftbefehl gegen einen 42-jährigen Mann. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl über mehr als 2,5 Jahre Freiheitsstrafe aufgrund mehrerer Einbruchsdelikte vor. Der Aufenthaltsort des Gesuchten konnte im Stadtgebiet von Weimar in einer Gartenhütte ermittelt werden. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand. Infolge der körperlichen Auseinandersetzung wurden sowohl der Beschuldigte als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Der 42-jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zusätzlich zu den bereits vorliegenden Delikten, erwarten den Mann nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

