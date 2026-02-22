Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus am Kraftfahrzeug

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 16.02.2026 - 20.02.2026 wurden in Bad Sulza im Bereich der Gartenstraße, an einem Pkw der Marke Renault, alle 4 Autoreifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600,00 EUR. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug wurde aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

