LPI-J: Vandalismus am Kraftfahrzeug
Apolda (ots)
Im Tatzeitraum vom 16.02.2026 - 20.02.2026 wurden in Bad Sulza im Bereich der Gartenstraße, an einem Pkw der Marke Renault, alle 4 Autoreifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600,00 EUR. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug wurde aufgenommen.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell