Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert gegen Strommast

Jena (ots)

Am Sonnabend, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki die Ortslagen Camburg. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit einem dort geparkten Pkw VW. Die Tour endete mit einem Frontalcrash vor einem Strommast. Der junge Fahrer verletzte sich beim Unfallgeschehen schwer, wohl auch, weil er nicht angeschnallt war. Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung. Er wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik verbracht.

An der Unfallstelle waren freiwillige Kameraden der Feuerwehr Camburg aktiv. Es musste zur Sicherung des Strommastes, welcher nun auf ein Einfamilienhaus zu kippen drohte, das THW aus Apolda angefordert werden. Die Unfallaufnahme dauerte letztlich über 4 Stunden. Am Pkw Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fremdschaden schlägt mit ca. 10.000 Euro zu Buche.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

