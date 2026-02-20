LPI-J: Spiegel angefahren

Weimar / Weimarer Land (ots) - Erwischt wurde Donnerstagvormittag ein Ladendieb in einem Einkaufcenter in Weimar. Ein 31-jähriger war gerade im Begriff eine Jacke im Wert von über 300 Euro aus einem Sportgeschäft zu entwenden als er durch eine 34-jährige Mitarbeiterin aufgehalten wurde. Um sich der Strafverfolgung zu entziehen versuchte der polizeibekannte Täter zu fliehen indem er die Mitarbeiterin umstieß. Durch das schnelle zur Hilfeeilen anderer Mitarbeiter konnte ...

mehr