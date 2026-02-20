LPI-J: Spiegel angefahren
Apolda (ots)
Am Heidenberg in Apolda hat gestern Mittag ein LKW einen parkenden PKW gestreift. Dabei wurde der linke Außenspiegel des PKW beschädigt. Die Halterin konnte durch die Polizei ermittelt und der Schaden aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell