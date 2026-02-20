PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel angefahren

Apolda (ots)

Am Heidenberg in Apolda hat gestern Mittag ein LKW einen parkenden PKW gestreift. Dabei wurde der linke Außenspiegel des PKW beschädigt. Die Halterin konnte durch die Polizei ermittelt und der Schaden aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

