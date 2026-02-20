PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenhütte brennt in Blankenhain

Weimar / Weimarer Land (ots)

Am frühen Freitagmorgen meldete eine aufmerksame Anwohnerin, dass sie im Bereich Im Dorfe Flammen sehen kann. Schnell konnte bestätigt werden, dass es sich um einen ausgedehnten Brand eines Bungalowgebäudes handelt. Die hinzugerufene Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten des durch den Brand einsturzgefährdeten Gebäudes. Personen oder Tiere befanden sich glücklicherweise nicht im Objekt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 80000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

