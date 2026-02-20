Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit mit Mobilfunkanbieter

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein Mitarbeiter eines Mobilfunkanbieters war Donnerstagmittag in der Weimarer Innenstadt unterwegs um neue Kunden zu werben. Dies kam einem 20-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses komisch vor, weshalb er dem Mann zu verstehen gab, dass er die Polizei verständigt, wenn er das Haus nicht verlässt. Der Mitarbeiter sah sich keiner Schuld bewusst und wartete mit dem Bewohner im Hausflur auf die hinzugerufene Polizei. Nach kurzer Zeit entschloss sich der 23-jährige Mitarbeiter doch von der Anschrift zu entfernen und ging die Treppe hinunter. Der Anwohner folgte dem Mann und schubste ihn von hinten. In der Folge kam es zu einer Rangelei bei der der Mobilfunkmitarbeiter den Anwohner mit einem Tablet schlug und vorerst verschwand. Die hinzugerufene Polizei konnte im Rahmen der Ermittlungen klären, dass es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter eines Mobilfunkanbieters handelte, dieser erschien wenig später mit seinem Vorgesetzten am Ereignisort um den Sachverhalt zu klären. Der Anwohner wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Schlag zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung aller Tatumstände wurde eingeleitet.

