LPI-J: Fleischereimitarbeiterinnen bespuckt und beleidigt
Saale-Holzland (ots)
Ein 32-jähriger Mann hielt sich Donnerstagmittag im Bereich des Personaleingangs einer Fleischerei in Stadtroda auf. Durch eine 42-jährige Mittarbeiterin wurde der Mann gebeten den Bereich zu verlassen. Nach eigenen Angaben beleidigte und bespuckte der Täter die Mitarbeiterin. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann im Umkreis feststellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.
