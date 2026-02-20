LPI-J: Rentner Rempler
Saale-Holzland (ots)
Zwei 75-jährige Damen standen Donnerstagnachmittag vor einen Drogeriemarkt in Kahla, als sie von einem bisher unbekannten Täter angerempelt wurden. Eine der Damen stürzte auf einen Fahrradständer und wurde leicht verletzt. Der Täter rannte unbehelligt weiter. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Die verletzte Dame begab sich im Nachgang eigenständig in ärztliche Behandlung.
