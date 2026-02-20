LPI-J: Berauscht durch Eisenberg
Saale-Holzland (ots)
Die Beamten der Polizei Saale-Holzland führten Donnerstagabend eine Verkehrskontrolle mit einer 34-jährigen PKW-Fahrerin durch. Die Fahrzeugführerin machte auf die Beamten einen berauschten Eindruck, weshalb ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser schlug positiv auf Cannabis an. Die Fahrerin begleitete die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Dame nicht zum ersten Mal ein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hat.
