LPI-J: Kollision mit Postauto
Jena (ots)
Zu einem Zusammenstoß mit einem Postauto kam es Donnerstagnachmittag in Jena-Göschwitz. Die 40-jährige Mitarbeiterin der Post befuhr die Straße Am Jagdberg und übersah dabei scheinbar aus Unachtsamkeit einen von rechts kommenden 77-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von bisher ungeklärter Höhe.
