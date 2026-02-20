PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Postauto

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß mit einem Postauto kam es Donnerstagnachmittag in Jena-Göschwitz. Die 40-jährige Mitarbeiterin der Post befuhr die Straße Am Jagdberg und übersah dabei scheinbar aus Unachtsamkeit einen von rechts kommenden 77-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von bisher ungeklärter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 02:40

    LPI-J: Suche nach 16 jährigen Mädchen beendet

    Jena (ots) - Die Vermisste Thümmel, A. begab sch am 19.02.2026 gegen 18:00 Uhr eigenständig und unversehrt zur Wohnanschrift ihres Vaters. Die Polizei Jena bedankt sich für die zahlreichen Hinweise der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:16

    LPI-J: Ladendieb gefasst

    Apolda (ots) - Auf frischer Tat wurde gestern ein 49-jähriger Dieb ertappt. Er wurde vom Ladendetektiv eines Supermarktes in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda dabei beobachtet, wie er sich diverse Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. An der Kasse wollte der Mann aber ausschließlich den Inhalt des Einkaufwagens bezahlen. Der Mann wurde festgehalten und die Polizei informiert. Bei der Personenkontrolle wurde bei dem 49-Jährigen ein Messer zugriffsbereit in der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:40

    LPI-J: Stadtschloss beschmiert

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete der Polizei Weimar Mittwochabend, dass das Stadtschloss mit Graffiti beschmiert wurde. Die Beamten konnten vor Ort einen vier Meter langen Schriftzug in den Farben Pink, Lila und Schwarz feststellen. Durch die unbekannten Täter entstand ein Sachschaden von über 500 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren