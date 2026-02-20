LPI-J: Suche nach 16 jährigen Mädchen beendet
Jena (ots)
Die Vermisste Thümmel, A. begab sch am 19.02.2026 gegen 18:00 Uhr eigenständig und unversehrt zur Wohnanschrift ihres Vaters. Die Polizei Jena bedankt sich für die zahlreichen Hinweise der Bevölkerung.
