Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gefasst

Apolda (ots)

Auf frischer Tat wurde gestern ein 49-jähriger Dieb ertappt. Er wurde vom Ladendetektiv eines Supermarktes in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda dabei beobachtet, wie er sich diverse Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. An der Kasse wollte der Mann aber ausschließlich den Inhalt des Einkaufwagens bezahlen. Der Mann wurde festgehalten und die Polizei informiert. Bei der Personenkontrolle wurde bei dem 49-Jährigen ein Messer zugriffsbereit in der Jackentasche aufgefunden. Das Messer wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
