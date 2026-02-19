LPI-J: Flucht mit Chanel
Weimar/Weimarer Land (ots)
Mit einem Beutegut von ca. 1000 Euro flüchtete Mittwochnachmittag ein bisher unbekannter Ladendieb aus einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt. Wie eine Mitarbeiterin der Drogerie mitteilte, betrat der Täter die Drogerie, bediente sich am erst besten Parfümregal und verschwand ohne zu bezahlen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell