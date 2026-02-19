Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Uneinsichtiger Fahrzeugführer

Saale-Holzland (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 81-Jährigen und einem 26-Jährigen kam es Mittwochnachmittag in Bürgel. Bereits Mittwochmittag wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 81-Jährigen eingeleitet. Der im Rahmen der Ermittlungen bekanntgewordene 81-jährige Täter war mit den Anschuldigungen offensichtlich nicht einverstanden und begab sich zur Anschrift der Geschädigten. Hier wurde ihm vom 26-jährigen Enkel der Geschädigten die Tür geöffnet. In der Folge kam es zwischen den beiden Männern zu einem Streit, wobei der uneinsichtige 81-jährige den Enkel mit der Faust schlug. Die hinzugerufene Polizei konnte die beteiligten feststellen und beruhigen. Weiterhin konnten am Fahrzeug des Täters nun eindeutige Spuren, die zum vorherigen Sachverhalt der Unfallflucht passen, gesichert werden. Neben dem Strafverfahren wegen Unfallflucht erwartet den Mann nun noch eine Anzeige wegen Körperverletzung.

