LPI-J: Rücksichtsloser Fahrzeugführer

Jena (ots) - Heißhunger auf einen Burger eines Schnellrestaurants hatte Mittwochabend ein 19-jähriger in der Jenaer Innenstadt. Als er seine Bestellung bezahlen wollte, stellte der aufmerksame Mitarbeiter fest, dass es sich bei dem Geldschein um eine Fälschung handelt. Der 25-jährige Angestellte konfrontierte den Täter mit seinem verdacht woraufhin dieser den Mann beleidigte. Die hinzugerufene Polizei konnte das Falschgeld sicherstellen. Den jungen Mann erwarten nun ...

mehr