LPI-J: Appetit führt zu Anzeige

Weimar/Weimarer Land (ots) - Am Freitag den 30.01.2026 ereignete sich auf der L1060 Magdala in Richtung Großschwabhausen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem PKW Touran Farbe: grau. Der Fahrzeugführer fuhr dabei geradezu über einen erhöhten Kreisverkehr und überschlug sich in der Folge mit seinem Fahrzeug. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Schon vor dem Unfall soll der Fahrer eine rasante Fahrweise gezeigt haben. Er habe zwischen der Ortslage Magdala und dem ...

