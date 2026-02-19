LPI-J: Appetit führt zu Anzeige
Jena (ots)
Heißhunger auf einen Burger eines Schnellrestaurants hatte Mittwochabend ein 19-jähriger in der Jenaer Innenstadt. Als er seine Bestellung bezahlen wollte, stellte der aufmerksame Mitarbeiter fest, dass es sich bei dem Geldschein um eine Fälschung handelt. Der 25-jährige Angestellte konfrontierte den Täter mit seinem verdacht woraufhin dieser den Mann beleidigte. Die hinzugerufene Polizei konnte das Falschgeld sicherstellen. Den jungen Mann erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Inverkehrbringen von Falschgeld.
