LPI-J: Wildunfall bei Auerstedt
Auerstedt (ots)
Knapp 200 m vor dem Ortseingang von Auerstedt kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Wildschwein die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 42-jähriger Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Wildschwein überlebte den Unfall nicht. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben glücklicher Weise unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell