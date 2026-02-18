Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall bei Auerstedt

Auerstedt (ots)

Knapp 200 m vor dem Ortseingang von Auerstedt kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Wildschwein die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 42-jähriger Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Wildschwein überlebte den Unfall nicht. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben glücklicher Weise unverletzt.

