LPI-J: Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht
Bad Sulza (ots)
Bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt Auf dem Walzel in Bad Sulza wurde einer 83-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen. Der Vorfall hat sich gestern Vormittag in der Zeit zwischen 11:30 und 11:45 Uhr ereignet. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).
