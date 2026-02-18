LPI-J: Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Weimar/Weimarer Land (ots) - Die Polizei Weimar führte Dienstagabend in Bad Berka eine Verkehrskontrolle mit einem 41-jährigen Fahrzeugführer durch. Es stellte sich heraus, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen nicht auf diesen zugelassen sind und der PKW nicht versichert ist. Ein im weiteren Verlauf der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv und auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der ...

