Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wetterlage führt zu Ladendiebstahl

Weimar/Weimarer Land (ots)

Einen Diebstahl von drei Regenjacken meldete Dienstagnachmittag eine 36-jährige Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in der Weimarer Nordvorstadt. Der flüchtige und bisher unbekannte Täter entwendete in einem unbeobachteten Moment das Beutegut im Wert von über 700 Euro und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

