LPI-J: Einbruch in Garage
Weimar/Weimarer Land (ots)
Einen Einbruch in seine Garage meldete Dienstagnachmittag ein 36-Jähriger aus der Weimarer Nordvorstadt. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der Garage und entwendeten ein Beutegut im Wert von über 800 Euro. Anschließend verschwanden sie in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruch wurde zur Aufklärung weiterer Tatumstände eingeleitet.
