Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsches Krankenhaus

Saale-Holzland (ots)

Ein 54-jähriger Mitarbeiter eines Krankenhauses in Eisenberg meldete der Polizei Dienstagabend einen ehemaligen Patienten, der im Bereich des Eingangs herumschreit und das Gebäude nicht verlassen möchte. Die hinzugerufene Polizei konnte den polizeibekannten und stark alkoholisierten Mann antreffen. Dieser gab an, dass er aufgrund einer Erkrankung im familiären Umfeld einen Entzug machen möchte. Er rief also einen Rettungswagen, der ihn in eine Entzugsklinik bringen sollte. Der Plan scheiterte, da der Rettungsdienst den 33-Jährigen in ein anderes Krankenhaus gefahren hatte. Darüber war der Mann sehr verärgert. Im weiteren Verlauf konnte der Mann beruhigt werden und verließ ohne weitere Vorkommnisse das Klinikgelände.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

