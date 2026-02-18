PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Betrunkener randaliert in Drogerie

Jena (ots)

Eine besorgte Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Jenaer Innenstadt alarmierte Dienstagmittag die Polizei, da ein 52-jähriger Mann in der Filiale herumpöbelte und schrie. Die eingesetzten Beamten konnten den polizeibekannten Mann vor Ort feststellen. Es stellte sich heraus, dass er außerdem ein Radio entwendet hat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Der aggressive Mann wurde durch die Polizisten aus dem laden begleitet und ihm wurde ein Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt. Nur kurze Zeit später suchte der 52-Jährige eine Bank in der Innenstadt auf, aus welcher er im Verlauf des Vormittags ebenfalls schon durch die Beamten nach Draußen begleitet werden musste. Um den Platzverweis umzusetzen, wurde der verhaltensauffällige Mann in Polizeigewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

