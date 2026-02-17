PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus und Beleidigung in Apolda

Apolda (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 21 Uhr beschädigte ein 40-jähriger Mann in der Weimarischen Straße in Apolda das Fallrohr einer Regenrinne an einem Einfamilienhaus. Die Bewohner bemerkten den Vorfall aufgrund der lauten Geräusche. Als sie daraufhin den Mann ansprachen, beleidigte er diese. Die Polizei wurde verständigt. Den erheblich unter Alkohol stehenden Mann erwarten nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

