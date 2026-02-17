LPI-J: Vandalismus und Beleidigung in Apolda
Apolda (ots)
Am gestrigen Montag, gegen 21 Uhr beschädigte ein 40-jähriger Mann in der Weimarischen Straße in Apolda das Fallrohr einer Regenrinne an einem Einfamilienhaus. Die Bewohner bemerkten den Vorfall aufgrund der lauten Geräusche. Als sie daraufhin den Mann ansprachen, beleidigte er diese. Die Polizei wurde verständigt. Den erheblich unter Alkohol stehenden Mann erwarten nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.
