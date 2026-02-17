LPI-J: Winterdienst beschädigt PKW
Saale-Holzland (ots)
Um die schneebedeckten Straßen schnellstmöglich zu räumen waren am Montag zahlreiche Winterdienstfahrzeuge im Einsatz. Ein Mitarbeiter des Winterdienstes fuhr dabei mit seinem Fahrzeug rückwärts und touchierte einen am Straßenrand abgestellten PKW. Dabei entstand an dem PKW ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Die vor Ort gerufenen Polizisten gewährleisteten den Personalienaustausch mit dem Halter des PKW.
