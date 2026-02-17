PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neue Versicherungskennzeichen ab März

Saale-Holzland (ots)

Montagabend führten Beamte der PI Saale-Holzland in Eisenberg eine Verkehrskontrolle mit einer 18-jährigen E-Scooter-Fahrerin durch. Dabei fiel auf, dass ihr Versicherungskennzeichen (blau) abgelaufen ist und sie somit ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Versicherungskennzeichen sind vom 01.03. bis 28.02 (29.02) gültig und wechseln jährlich ihre Farbe. Für die Saison 2026/2027 werden schwarze Kennzeichen vergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:24

    LPI-J: PKW rutscht in Straßengraben

    Saale-Holzland (ots) - Eine 54-jährige PKW-Fahrerin befuhr Montagmittag in Bad Klosterlausnitz die Straße Siedlung am Bahndamm. Im weiteren Verlauf kam sie nach rechts auf die Bankette und rutschte in der Folge in den Straßengraben. Glücklicherweise blieb die Fahrzeugführerin unverletzt. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Er war jedoch nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:50

    LPI-J: Zeugen gesucht

    Jena (ots) - Am Mittwoch den 04.02.2026 kam es im Zentrum Jenas zu einer angespannten Verkehrssituation zwischen zwei jungen Frauen und einem Lieferfahrzeug. Im Bereich der Saalstraße / Oberlauengasse liefen zwei Passanten durch die Fußgängerzone als ihnen plötzlich ein weißes Zustellerfahrzeug (Mercedes Sprinter) entgegenkam und sie laut eigenen Angaben durch einen Sprung zur Seite ausweichen mussten. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass zwei Postboten und ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:15

    LPI-J: Mitarbeiterin bedroht

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Zu einer Bedrohung per Telefon kam es gestern Mittag in Weimar. Während eines Gespräches einer Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit mit einer Kundin, wurde das Gespräch durch eine bisher unbekannte Kontaktperson der Kundin unterbrochen. Er bedrohte die 46-jährige Mitarbeiterin sodass diese die Polizei verständigte und Anzeige erstattete. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde zur Erhellung weiterer Tatumstände eingeleitet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren