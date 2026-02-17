LPI-J: Neue Versicherungskennzeichen ab März
Saale-Holzland (ots)
Montagabend führten Beamte der PI Saale-Holzland in Eisenberg eine Verkehrskontrolle mit einer 18-jährigen E-Scooter-Fahrerin durch. Dabei fiel auf, dass ihr Versicherungskennzeichen (blau) abgelaufen ist und sie somit ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Versicherungskennzeichen sind vom 01.03. bis 28.02 (29.02) gültig und wechseln jährlich ihre Farbe. Für die Saison 2026/2027 werden schwarze Kennzeichen vergeben.
