Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Mittwoch den 04.02.2026 kam es im Zentrum Jenas zu einer angespannten Verkehrssituation zwischen zwei jungen Frauen und einem Lieferfahrzeug. Im Bereich der Saalstraße / Oberlauengasse liefen zwei Passanten durch die Fußgängerzone als ihnen plötzlich ein weißes Zustellerfahrzeug (Mercedes Sprinter) entgegenkam und sie laut eigenen Angaben durch einen Sprung zur Seite ausweichen mussten. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass zwei Postboten und ein Pärchen mit Kinderwagen diesen Vorfall ebenfalls beobachten konnten. Leider war es bislang nicht möglich diese Zeugen zu ermitteln. Daher wird mit diesem Aufruf gebeten, dass sich mögliche Zeugen dieses Sachverhaltes bei der Jenaer Polizei melden. Wenn sie Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall geben können, nimmt die Polizei Jena diese, unter Angabe des Aktenzeichens: 0030549/2026, dankend entgegen. Tel: 03641 81-0 E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

