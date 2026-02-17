PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitarbeiterin bedroht

Weimar/Weimarer Land (ots)

Zu einer Bedrohung per Telefon kam es gestern Mittag in Weimar. Während eines Gespräches einer Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit mit einer Kundin, wurde das Gespräch durch eine bisher unbekannte Kontaktperson der Kundin unterbrochen. Er bedrohte die 46-jährige Mitarbeiterin sodass diese die Polizei verständigte und Anzeige erstattete. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde zur Erhellung weiterer Tatumstände eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

