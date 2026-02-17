Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholkonsum führt zu Gewahrsam

Jena (ots)

Ein 52-Jähriger störte in den frühen Dienstagmorgenstunden den Schlaf mehrerer Anwohner im Zentrum von Jena. Die offensichtlich stark alkoholisierte Person schrie zunächst auf der Straße herum, verschaffte sich dann auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Wohnhaus und setzte sein lautstarkes Verhalten fort. Die hinzugerufenen Beamten des ID Jena konnten den aggressiven 52-Jährigen im Treppenhaus antreffen und zunächst nach Draußen begleiten. Da die Person sämtliche Angaben zu seinen Personalien verweigerte, wurde er, leider ohne Erfolg, nach seinem Personalausweis durchsucht. Aufgrund des uneinsichtigen und stets aggressiven Verhalten des Mannes, sowie zur Klärung seiner Identität wurde er auf die Polizeidienststelle verbracht. Da er auf die Beamten einen seinen eigenen Willen ausschließenden Eindruck machte und weiterhin sehr aufbrausend war, wurde er zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf und wahrscheinlich mit sinkendem Alkoholpegel normalisierte sich das Verhalten des Mannes und er konnte aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell