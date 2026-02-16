Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenfahndung

Jena (ots)

Mit Einverständnis der Verantwortlichen wird ein vermisster Minderjähriger aus dem Bereich Jena mittels öffentlicher Medien gesucht. Seit Sonntag, den 15. Februar 2026, wird der 16-jährige - Ridwan H. aus Jena vermisst. Ridwan ist ca. 180 cm groß und von normaler Statur. Er hat kurze lockige schwarze Haare. Zu seiner Bekleidung ist leider nichts bekannt. Letztmalig wurde Ridwan am Sonntagnachmittag an seiner Anschrift gesehen, als er mit dem Zug in Richtung Erfurt fahren wollte. Von dort soll er sich mit dem Zug bereits wieder auf dem Rückweg befunden haben. Sein aktueller Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Ridwan in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Ridwan geben? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0039889/2026.

