Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger angefahren

Jena (ots)

Ein 57-jähriger PKW-Fahrer befuhr Montagnachmittag den Spitzweidenweg in Jena und wollte nach links in die Scharnhorststraße einbiegen. Ein ihm entgegenkommender PKW-Fahrer hielt trotz Vorfahrtsrecht freundlicherweise an und lies den 57-Jährigen passieren. Scheinbar aus Unachtsamkeit übersah er beim Abbiegevorgang einen über die Straße laufenden, 47-jährigen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise blieb dieser bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

