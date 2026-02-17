LPI-J: Fußgänger angefahren
Jena (ots)
Ein 57-jähriger PKW-Fahrer befuhr Montagnachmittag den Spitzweidenweg in Jena und wollte nach links in die Scharnhorststraße einbiegen. Ein ihm entgegenkommender PKW-Fahrer hielt trotz Vorfahrtsrecht freundlicherweise an und lies den 57-Jährigen passieren. Scheinbar aus Unachtsamkeit übersah er beim Abbiegevorgang einen über die Straße laufenden, 47-jährigen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise blieb dieser bei dem Zusammenstoß unverletzt.
