LPI-J: Fußgänger angefahren

Kapellendorf (ots) - Zwischen Kapellendorf und Oberndorf kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 43-jährige Sprinter-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

