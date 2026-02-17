LPI-J: PKW rutscht in Straßengraben
Saale-Holzland (ots)
Eine 54-jährige PKW-Fahrerin befuhr Montagmittag in Bad Klosterlausnitz die Straße Siedlung am Bahndamm. Im weiteren Verlauf kam sie nach rechts auf die Bankette und rutschte in der Folge in den Straßengraben. Glücklicherweise blieb die Fahrzeugführerin unverletzt. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Er war jedoch nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
