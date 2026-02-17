Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Kollision

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein 26-jähriger PKW-Fahrer befuhr Montagmittag die Erfurter Straße und wollte dieser in Richtung Ortseingang Weimar weiter folgen. Dabei unterschätzte er die Witterungsverhältnisse und kam aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit während des Abbiegevorgangs in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte er mit dem PKW einer 42-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An den PKWs entstand ein Sachschaden von über 15000 Euro. Die Straße musste bis zum Abtransport der Fahrzeuge halbseitig gesperrt werden.

