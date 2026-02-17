PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glasbruch durch Zerstörung

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Disponent der Stadtwirtschaft Weimar meldete Montagnacht eine Beschädigung an einem Buswartehäuschen in Oberweimar. Unbekannte Täter zerstörten auf bisher unbekannte Art und Weise eine zum Häuschen gehörige Glasscheibe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung zur Aufklärung weiterer Tatumstände wurde eingeleitet. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

