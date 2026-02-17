LPI-J: Glasbruch durch Zerstörung

Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein 26-jähriger PKW-Fahrer befuhr Montagmittag die Erfurter Straße und wollte dieser in Richtung Ortseingang Weimar weiter folgen. Dabei unterschätzte er die Witterungsverhältnisse und kam aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit während des Abbiegevorgangs in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte er mit dem PKW einer 42-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr ...

