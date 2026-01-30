PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Schwalmtal (ots)

Am Mittwochabend wurde der Löschzug Waldniel um 22:35 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf der Gladbacher Straße alarmiert. Vor Ort brannten mehrere Mülleimer sowie gelagertes Kaminholz. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Bereiche erfolgreich verhindert werden.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Schnellangriff ab. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Nachbarn beherzt reagiert und erste Maßnahmen ergriffen. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, um verbliebene Glutnester auszuschließen.

Während des Einsatzes kam es auf der Gladbacher Straße für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Verletzte gab es keine.

Schwalmtal, den 30. Januar 2026

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Heerstraße 1.
41366 Schwalmtal
https://www.schwalmtal.de/

Für Rückfragen senden Sie bitte eine E-Mail an:
presse@feuerwehr-schwalmtal.de

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell

