FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall

Schwalmtal (ots)

Der Löschzug Waldniel wurde am gestrigen Dienstagnachmittag um 14:44 Uhr mit dem Einsatzstichwort TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall auf die Ungerather Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Kreuzungsbereich der Landstraße 371 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw gekommen war. Die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge wurden bereits beim Eintreffen der Feuerwehr durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und im weiteren Einsatzverlauf zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, streute die auslaufenden Betriebsmittel ab und stellte den Brandschutz sicher. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt werden.

Schwalmtal, den 28. Januar 2026

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Heerstraße 1.
41366 Schwalmtal
https://www.schwalmtal.de/

Für Rückfragen senden Sie bitte eine E-Mail an:
presse@feuerwehr-schwalmtal.de

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell

