FFW Schwalmtal: Feuerwehr löscht Kleinbrand an einer angrenzenden Garage

In der Neujahrsnacht wurde der Löschzug Waldniel um 01:15 Uhr mit dem Einsatzstichwort "F2 - Brennt Kleingebäude" auf die Breslauer Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Mülltonne unmittelbar an einer Garage gebrannt hatte und bereits gelöscht war. Um ein erneutes Aufflammen sicher auszuschließen, führte die Feuerwehr umgehend Nachlöscharbeiten mit dem Schnellangriff durch. Weitere anrückende Kräfte konnten daraufhin ihre Einsatzfahrt abbrechen.

Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich an und in der Garage mithilfe einer Wärmebildkamera. Dabei wurden keine erhöhten Temperaturen oder weiteren Gefahren festgestellt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wurden von der Kreispolizeibehörde Viersen aufgenommen.

Während des Einsatzes war die Breslauer Straße für rund 30 Minuten gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Schwalmtal, den 01. Januar 2026

